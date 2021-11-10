Büyük Önder Atatürk ebediyete irtihalinin 83. yılında Ukrayna'da anıldı - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83. yılında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere ve elçilik çalışanlarının katıldığı tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri gereği büyükelçiliğin sosyal medya hesabından canlı yayınla verildi.

Törende saat 09.05'teki saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Güldere, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün bizlerden beklentisinin "en büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileriye taşımak olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1920'lerde dünyada adaletsizlikler olduğu gibi günümüzde de aynı şekilde adaletsizlikler olduğunu aktaran Güldere, "Dünya üzerinde pek çok hakkı yerine gelmemiş adaletsizlikler var. Bunların çözümü için daha adil, müreffeh bir Türkiye ve dünya için Atatürk'ün yurtta sulh cihanda sulh sloganının ve temsil ettiği değerlerin sonsuza dek bize ışık tutmasına devam etmesini diliyorum." dedi.