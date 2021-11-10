Büyük Önder Atatürk, ebediyete irtihalinin 83. yılında KKTC'de anıldı - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde törenler düzenlendi.

Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda yapılan ilk törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, bakanlar, milletvekilleri, KKTC'nin İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu, bayrakların göndere çekilmesi ve yarıya indirilmesiyle başlayan tören, protokol sırasına göre anıtlara çelenk bırakılmasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Türk milletinin yetiştirdiği büyük lider Mustafa Kemal Atatürk, seni sonsuzluğa uğurladığımız bu günde sevgi, saygı ve özlemle yad ediyoruz. Bedenen aramızdan ayrılsan da bıraktığın mücadele ruhu ile, eserlerinle ve ilkelerinle içimizde hep yaşayacaksın. ve inanıyorum ki gelecek nesiller de aynı hissiyatla bu minvalde yürümeye devam edecektir. Sevgin biz Kıbrıs Türklerinin içinde sönmez bir ateş, büyük bir volkandır. Vasiyetin olduğu üzere, Türkiye'nin ve Türk milletinin bekası için Kıbrıs'a dikkat edecek ve çok çalışacağız.

Ey Büyük Atatürk! Naçiz vücudun çok sevdiğin vatan topraklarının kollarında yatmakta; düşüncelerin ilkelerin daima mensubu olmakla gurur duyduğun Türk Milletinin yolunu aydınlatmakta ve 'en büyük eserim' diyerek daima övündüğün Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayakta durmaktadır. Ruhun şad olsun!"

"İlkeleriniz, Türkiye ve KKTC'nin yolunu aydınlatmakta"

Büyükelçi Başçeri de Anıt Özel Defteri'ne Atatürk'e ithafen, "Aziz milletimiz, önderliğinizde işgal kuvvetlerine karşı eşi benzeri görülmemiş bir kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi vermiş, vatanımızı işgalin kanlı pençesinden kurtarmıştır. Sizin liderliğiniz büyük bir milletin uyanışını ve boyunduruktan kurtulmasını temin etmiştir." ifadelerini kullandı.

Şimdi yüz yıllık ulu bir çınar olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınma hamlesini Atatürk'ün belirledi ilkeler doğrultusunda daha da ileriye götürmek için inançla çalıştıklarını vurgulayan Başçeri, şunları kaydetti:

"Sizden aldığımız azim ve feyzle ülkemiz dünyada ve bölgesinde pek çok sorunla baş etmekte, güçlü ve onurlu duruşunu pekiştirmektedir. İlkeleriniz, geçmişte olduğu bugün de aynı kuvvetle Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yolunu aydınlatmakta; aynı zamanda dünyada pek çok ulusa rehberlik etmektedir. Şanlı Türk Milletinin Büyük Evladı, sizi saygı, minnet, özlem ve rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Lefkoşa'daki ikinci tören AKM'de yapıldı

Başkent Lefkoşa'daki ikinci tören Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün vefatının 83. yılında kendisini rahmet, minnet, sevgi ve özlemle andıklarını söyledi.

Atatürk'ün ömrüne birçok başarı ve mücadele sığdırdığını belirten Tatar, "Kıbrıs'ta baktığımızda, Türkiye'nin kurtuluş savaşları, istikbal savaşları, işgal kuvvetlerine karşı verilen müstesna mücadele, Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla gösterdiği cesaret ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, Kıbrıs Türk halkının direnişinde bize ilham kaynağı olmuş ve güç vermiştir." dedi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının Atatürk'ün inkılap ve devrimlerini ilk uygulayanlardan olduğunu vurgulayarak, Atatürk'ün dava arkadaşlarına her zaman "Kıbrıs Ada'sına dikkat edilmesi" yönünde telkinde bulunduğunu hatırlattı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ise "Bugün, karaları bağlama günü değil, bugün, O'nu daha iyi anlama, takip edebilme ve O'nun gibi ileri görüşlü bir vatansever olma günüdür. Bugün, Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde ulusça saygı ve minnetle eğildiğimiz, O'nun gençliğe armağan ettiği Cumhuriyet ve bağımsızlığı, daha yukarılara taşımak, ilke ve hedeflerine daha çok sahip çıkma günüdür." diye konuştu.

Amcaoğlu, Atatürk'ün eşsiz bir lider olmasının yanı sıra tüm dünyanın saygı duyduğu devlet adamı, büyük bir komutan ve dahi olduğunu söyledi.

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