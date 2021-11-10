Büyük Önder Atatürk ebediyete irtihalinin 83. yılında Özbekistan'da anıldı - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83. yılında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te anıldı.

Taşkent Büyükelçiliğinde düzenlenen anma etkinliğinde, Atatürk'ün anısına yerel saatle 09.05'te bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ardından milli marş okundu.

Büyükelçilik mensuplarının yanı sıra ülkede faaliyet gösteren Türk kurumlarının yetkililerinin de katıldığı etkinlikte, Taşkent Büyükelçiliği Müsteşarı Kerim Sercan Evcin kısa bir konuşma yaptı.

Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Taşkent Türk İlköğretim Okulu'nda da anma töreni düzenlendi.

Evcin burada yaptığı konuşmada, ata yurdu Özbekistan'da Büyük Önder Atatürk'ü anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Atatürk'ün hayatının tamamını, bugün üzerinde kurulu bulunduğu toprakları bağımsız yapmak ve Türk milletine ilelebet payidar kalacak bir Cumhuriyet bırakma ülküsü dahilinde kendini milletine vakfederek yaşadığını belirten Evcin, "Atatürk'ün 50 yılı aşkın ömrüne belki de milletlerin kolayca sığdıramadığı zorlukları, mücadeleyi ve hepsinden önemlisi başarıyı sığdırmıştır." dedi.

Daha sonra öğrenciler, Atatürk'ü anlatan şiir ve kompozisyonlar okudu.