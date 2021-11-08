Üye Girişi
Büyük Önder Atatürk, Edirne'de halkla buluştuğu salondaki konserle anılacak - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk, Edirne'de halkla buluştuğu salondaki konserle anılacak

08.11.2021 15:04
Büyük Önder Atatürk, Edirne'de halkla buluştuğu salondaki konserle anılacak

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Edirne'yi ziyaretinde halkla buluştuğu salonda verilecek konserle anılacak.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Edirne'yi ziyaretinde halkla buluştuğu salonda verilecek konserle anılacak.

Atatürk'ün 91 yıl önce halkla buluştuğu ve o dönem Türk Ocağına ev sahipliği yapan bina, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilerek Edirne Devlet Türk Müziği Rumeli Müzikleri Topluluğu binası olarak kullanılmaya başladı.

Topluluk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yıl dönümünde Atatürk'ü, kenti ziyaretinde halkla buluştuğu salonda, sevdiği şarkıları seslendirerek anacak.

Topluluğun müdürü Gökçe Bahar Bahçe, AA muhabirine, özel konserin 10 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleşeceğini söyledi.

Konserde, Atatürk'ün ziyareti sırasında oturduğu yerde temsilen bir köşe düzenleneceğini ifade eden Bahçe, "Edirne'ye gelişinde ziyaret ettiği salonda Ata'mızı anacağız. Konserimiz ücretsiz olacak, halkımızı özel konserimize bekliyoruz. Ata'mızı özel bir yerde anmak istiyoruz. Konser, Atatürk için yakılan bir ağıtla başlayacak, sevdiği eserler ve onun için bestelenen eserler seslendirilecek." dedi.

Tarihi Türk Ocağı Binası

Kaleiçi semtinde 1900 yılında inşa edilen Tarihi Türk Ocağı binası, 1905'teki Kaleiçi yangınında zarar görmüş daha sonra onarıldıktan sonra kullanılmaya devam etmişti.

Türk Ocakları'nın yanı sıra kız yurdu, devlet hastanesi, şehir lokali olarak da hizmet veren tarihi yapıda, Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk de 1930 yılında kente gerçekleştirdiği ziyarette halkla bir araya geldi.

Bina, 1997 yılında Devlet Türk Müziği Topluluğuna tahsis edildi ve 2014 yılına kadar hizmet verdi. Yıpranmalara bağlı olarak restorasyon ve rölöve projelerinin hazırlanmasıyla 2015 yılının temmuz ayında başlayan çalışmalar, 39 ay sürdü.

Bina, restorasyonun tamamlanmasıyla hizmete açıldı.

Büyük Önder Atatürk, Edirne'de halkla buluştuğu salondaki konserle anılacak
Büyük Önder Atatürk, Edirne'de halkla buluştuğu salondaki konserle anılacak
Büyük Önder Atatürk, Edirne'de halkla buluştuğu salondaki konserle anılacak
Büyük Önder Atatürk, Edirne'de halkla buluştuğu salondaki konserle anılacak
Büyük Önder Atatürk, Edirne'de halkla buluştuğu salondaki konserle anılacak

Mustafa Kemal Atatürk, Edirne, Turizm, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk, Edirne'de halkla buluştuğu salondaki konserle anılacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi 15:18 Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi Fenomen Orkut Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı 15:11 Fenomen Orkut Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı Stefan Kuntz Yusuf Yazıcı'nın neden Milli Takım'a alınmadığını cevapladı 15:07 Stefan Kuntz Yusuf Yazıcı'nın neden Milli Takım'a alınmadığını cevapladı
Asgari ücret toplantısına günler kala işçilerin beklentisi: Yüzde 20 civarında zam istiyorlar 15:01 Asgari ücret toplantısına günler kala işçilerin beklentisi: Yüzde 20 civarında zam istiyorlar İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi 14:19 İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek 14:11 ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek
Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı 13:59 Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı Prof. Dr. Tutkun'dan sis olarak görülen 13:44 Prof. Dr. Tutkun'dan sis olarak görülen "smog"la uyarı: Kronik hastalarda erken ölümlere yol açabilir

Son Dakika Haberleri
15:17 Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi
15:12 Cem Yılmaz'a MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldıray Çiçek'ten "Demirtaş ve Kavala" tepkisi: Seni kurtaran olmayacak
15:11 Fenomen Orkut Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı
15:10 Kızına kavuşan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım: Uzun ve zorlu maratondan çıktım
15:06 Stefan Kuntz Yusuf Yazıcı'nın neden Milli Takım'a alınmadığını cevapladı
15:03 Emre Belözoğlu'ndan büyük başarı! Üç büyüklerle farkı kapattı
15:00 Abdurrahman Dilipak'tan Haberler.com'a özel açıklamalar: Hayat pahalılığının çözümü kenevirde
15:00 Asgari ücret toplantısına günler kala işçilerin beklentisi: Yüzde 20 civarında zam istiyorlar
14:16 Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları
14:10 ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek
Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi         
15:21
Cem Yılmaz'a MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldıray Çiçek'ten Cem Yılmaz'a MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldıray Çiçek'ten "Demirtaş ve Kavala" tepkisi: Seni kurtaran olmayacak         
15:12
Kızına kavuşan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım: Uzun ve zorlu maratondan çıktım Kızına kavuşan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım: Uzun ve zorlu maratondan çıktım         
15:10
Emre Belözoğlu'ndan büyük başarı! Üç büyüklerle farkı kapattı Emre Belözoğlu'ndan büyük başarı! Üç büyüklerle farkı kapattı         
15:03
Abdurrahman Dilipak'tan Haberler.com'a özel açıklamalar: Hayat pahalılığının çözümü kenevirde Abdurrahman Dilipak'tan Haberler.com'a özel açıklamalar: Hayat pahalılığının çözümü kenevirde         
15:01
Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları         
14:16
Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı         
14:09
Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama         
13:55
Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor         
13:34
Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var         
12:17
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 15:25:43. #1.13#
SON DAKİKA: Büyük Önder Atatürk, Edirne'de halkla buluştuğu salondaki konserle anılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement