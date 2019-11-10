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Büyük Önder Atatürk Erbil'de anıldı

6 saat önce

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı vesilesiyle anma programı düzenledi.

Büyük Önder Atatürk Erbil'de anıldı, System.String[]

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı vesilesiyle anma programı düzenledi.

Başkonsolos Hakan Karaçay'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, konsolosluk çalışanı ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Atatürk'ün vefat ettiği 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Başkonsolos Karaçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anma programına geniş bir katılımın olduğunu söyledi.

Günün önemine işaret eden Karaçay, "Bizler, Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği ve gelecek nesillere emanet ettiği Cumhuriyet'i sahiplendiğimizi, onun ilkeleri ve düşüncelerini koruduğumuzu belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Erbil Uluslararası Maarif Okulu öğrencileri de Atatürk ile ilgili şiirler okudu.

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Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:54 Kaynak: AA
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