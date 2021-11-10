BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK HATAY'DA ANILDI - Son Dakika

HATAY'da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yılında düzenlenen törenlerle anıldı. Yayladağı ilçesinde zeytin hasadı yapan çiftçiler, saatler 09.05'i gösterdiğinde işlerini bırakıp saygı duruşunda bulundu. Her yıl 10 Kasım'da Atatürk büstüne çiçek bırakıp dua eden Munire Yıldız (70), bu sene de bir ilkokuldaki Atatürk büstünü ziyaret etti.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Antakya ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Garnizon Komutanı Piyade Albay Tayfun Çağan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende katılımcılar, Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirdi. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerin manevi huzurunda iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı ile göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi. Anma etkinlikleri, Hatay Meclis Kültür Sanat Merkezi'nde devam etti.

ATATÜRK TÜM KENTTE ANILDI

Yayladağı ilçesinde de zeytin hasadı yapan bazı çiftçiler sirenlerin çalmasıyla beraber işlerini bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Öte yandan, her yıl Atatürk büstüne çiçek bırakarak, dua eden Munire Yıldız, bu sene de Kuzeytepe Atatürk İlkokulu'na giderek Atatürk büstüne çiçek bırakıp, dua etti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.