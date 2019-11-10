Son Dakika Haberleri: Büyük Önder Atatürk Kahire'de anıldı
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Büyük Önder Atatürk Kahire'de anıldı

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Programa katılanlardan detaylar Ateşe Albay İlter Güneş'in konuşması Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur'un konuşması Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Programa katılanlardan detaylar

Ateşe Albay İlter Güneş'in konuşması

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur'un konuşması Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'nde düzenlenen programla anıldı.

Büyük Önder Atatürk Kahire'de anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Kahire, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:00 Kaynak: AA
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