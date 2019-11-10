Büyük Önder Atatürk Kahire'de anıldı
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Programa katılanlardan detaylar Ateşe Albay İlter Güneş'in konuşması Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur'un konuşması Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:00 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Programa katılanlardan detaylar
Ateşe Albay İlter Güneş'in konuşması
Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur'un konuşması Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'nde düzenlenen programla anıldı.
Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı! Beyaz Saray'dan küstah tehdit: Türkiye S-400'lerden vazgeçmezse yaptırım kararı alacağız Semih Erden'den Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'a tepki! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 Kasım'da 81 ilimizde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız