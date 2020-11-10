Büyük Önder Atatürk, Kırgızistan'da anıldı - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk, Kırgızistan'da anıldı
10.11.2020 10:25
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, edebiyete intikalinin 82. yıldönümünde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te törenle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, edebiyete intikalinin 82. yıldönümünde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te törenle anıldı.
Bişkek'teki Atatürk Parkı'ndaki anıt önünde Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü tarafından anma töreni düzenlendi.
Atatürk anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulduğu ve milli marşının okunduğu törende, üniversite rektörleri ve mensupları, TİKA Bişkek Koordinatörlüğü yetkilileri, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı heyeti ve Türk işadamları Atatürk anıtına çiçek koydu.
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