Büyük Önder Atatürk KKTC'de anıldı - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk KKTC'de anıldı

10.11.2020 11:21
Büyük Önder Atatürk KKTC'de anıldı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) anma töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) anma töreni düzenlendi.

Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, siyasi partilerin başkan ve temsilcileri, diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saat 09.05'te siren sesiyle saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ve yarıya indirilmesiyle devam etti.

Törende, Cumhurbaşkanı Tatar, Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, aramızdan ayrılışının 82'nci yılında sevgi, saygı ve şükranla huzurundayız.

Kıbrıs'ta var oluş mücadelesinde Atatürk çizgisinden hiç sapmayan, ilkelerini rehber edinen Kıbrıs Türk halkı, kendi devletini kurmanın onurunu yaşamaktadır. Beş gün sonra da devletimizin 37'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız.

Büyük Atatürk, önemine 1934'lerde işaret ettiğiniz Kıbrıs'ta, 1974'ten beri barış ve huzur vardır. Bu barış ve huzur, Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcı gücü sayesindedir. Türk askerinin adadaki varlığı, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü bizim olmazsa olmazımızdır.

İlkelerin rehberliğinde var oluş mücadelesi veren Kıbrıs Türk halkı, kurucusu olduğun Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği yaparak bugünlere geldi ve bundan sonra da iş birliği içinde sıkı çalışmaya devam edeceğiz. KKTC asla çaresiz değildir, tüm kurumları ile bir varlıktır, bu varlığı kimse görmezden gelemez.

Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışının 82. yılında sevgiyle, saygı ve rahmetle anıyorum.

Ruhun şad olsun."

"Başarılarınız, ülke ve liderlere ilham kaynağı olmuştur"

Büyükelçi Başçeri de Anıt Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Ebediyete intikalinizin 82. yılında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak bir kez daha manevi huzurunuzda bulunuyorum.

Tarihe altın harflerle kazınmış olan bağımsızlık mücadelemizdeki inanç ve özveriniz, ilke ve inkılaplarınız ile ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasına yönelik fikirleriniz haksızlığa uğramış uluslara örnek teşkil etmiştir. Önderliğiniz Türk milletinin ve onun ayrılmaz bir parçası olan bu Ada'daki kardeşlerimizin hem akıllarına hem de gönüllerine kazınmıştır. Başarılarınız, zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlayan ülke ve liderlere ilham kaynağı olmuştur.

Tarihin bize yüklediği sorumlulukla, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefimizden bir an olsun ayrılmıyor, en büyük emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik tüm tehdit ve karalamalara karşı gösterdiğimiz güçlü ve azimli duruşumuzla milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor, bölgemizde barış, istikrar ve adaletin hüküm sürmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Tören, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği adına İkinci Katip Onur Tanay'ın yaptığı konuşmayla son buldu.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk KKTC'de anıldı - Son Dakika


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