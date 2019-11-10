Son Dakika Haberleri: Büyük Önder Atatürk Nijerya'da anıldı
Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk Nijerya'da anıldı

Büyük Önder Atatürk Nijerya'da anıldı

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Nijerya'da törenle anıldı.

Büyük Önder Atatürk Nijerya'da anıldı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Nijerya'da törenle anıldı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğindeki törene, elçilik çalışanlarıyla Nijerya'daki Türk misyon temsilcileri ve bazı Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yüksek başarılara ulaşan Cumhuriyetimizi çok zor koşullarda kuran Ulu Önder Atatürk'ü, Sahraaltı Afrika'daki ilklerden olan Büyükelçiliğimizde, mensuplarımız ve vatandaşlarımızla minnetle andık." ifadelerini kullandı.

Ulueren, "81 yıl önce kaybettiğimiz ulu önderimiz çok zor koşullarda Türkiye'ye tekrar umut verdi ve liderlik vasıflarıyla, sarsılmaz iradesiyle, inandırıcılığıyla, samimiyetiyle bizi bugünlere taşıdı." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Nijerya, Türkiye, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu
Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı! Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 19:20:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyük Önder Atatürk Nijerya'da anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]