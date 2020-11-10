Avrasya ülkelerinde Büyük Önder Atatürk'ü anma törenleri düzenlendi - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Büyük Önder Atatürk'ü anma törenleri düzenlendi

10.11.2020 13:01

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'daki Türk büyükelçiliklerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'daki Türk büyükelçiliklerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğinin inisiyatifiyle hazırlanıp Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğine hediye edilen Atatürk büstünün önünde saygı duruşunda bulunuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl kısıtlı sayıda kişiyle düzenlenen törende konuşan Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, "Bugün kendi ülkemizde kendi dinimizi yaşayabiliyorsak ve kendi dilimizi konuşabiliyorsak, bunu Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz." dedi.

Atatürk'ün askeri ve stratejik bir deha olduğunu hatırlatan Güldere, "Yüzyıllarca dünyaya hükmetmiş bir başkentin kalbine düşman donanması demir attığında herkes mağlubiyet görürken, Atatürk, geldikleri gibi giderler diyen bir vizyonerdi." ifadesini kullandı.

Güldere, Atatürk'ün yaktığı milli mücadele ateşiyle düşmanı kovduğunu belirterek, "Bu ışık sadece Anadolu değil Afrika'da ve Uzak Asya'da da ışık oldu, o halkların kendi Sevr'lerini yırtıp atmalarını, ayaklarındaki prangalardan kurtulmalarını sağladı." diye konuştu.

Bugün Atatürk'ün hatırasının daha canlı yaşanmasını sağlayacak bir projeyi gerçekleştirdiklerini aktaran Güldere, "Bundan bir süre önce büyükelçimiz, Ukrayna Halk Sanatçısı unvanı taşıyan Azerbaycanlı Katib Memedov'un Atatürk'ün bir büstünü hazırlayıp bize armağan etmek istediğini söyledi. Biz de dedik ki bunun için en güzel gün 10 Kasım'dır. Bu büst bizlere ve tüm konuklarımıza ilham verecek. Bu proje için sanatçımıza ve büyükelçimize teşekkür ediyorum. Atatürk hepimizindir, evrensel bir değerdir." dedi.

Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçisi Elmira Ahundova da Atatürk'ün sadece Türkiye'nin değil tüm Türklerin manevi atası olduğunu belirterek, "Bugün her bir Azerbaycanlının gönlünde size karşı büyük sevgi var. Bugünler anlamlıdır. 8 Kasım'da Şuşa sevincini yaşadık, bugün de galebe günü olarak tarihe geçecek. Bu tarihi günde burada sizlerle geçirmeyi sözlerle ifade edemiyorum." diye konuştu.

Gürcistan

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği binası önünde düzenlenen törene, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ile büyükelçilik çalışanları katıldı.

Bayrağın yarıya indirilmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Yazgan vefatının 82. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl kısıtlı olarak düzenlenen törene, Gürcü ve Türk İşadamları Derneği (GÜRTİAD) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis Ofisi zoom üzerinden bağlandı.

Özbekistan

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te büyükelçilik bahçesinde düzenlenen anma etkinliğinde Atatürk anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardında da milli marş okundu.

Büyükelçilik ve konsolosluk çalışanları ile Taşkent'teki Türk kurumlarının yetkililerinin katıldığı etkinlikte konuşan Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını dile getirerek, "Onların bizlere teslim ettikleri bu emaneti büyük bir kararlılıkla, onlara layık olacak şekilde bizden sonraki kuşaklara da aynen iletmeyi bir namus borcu biliyoruz." dedi.

Etkinlikte Taşkent Büyükelçiliği 3. Katibi Aybüke Turan Bakkalbaşı günün anlamını anlatan bir konuşma yaptı.

Bakkalbaşı, konuşmasında, ebediyete intikalinin 82. yılında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve rahmetle andıklarını kaydederek, "Atamızı, kendisinin de hayran olduğu büyük hükümdar Emir Timur'un vatanı Özbekistan'da anıyor olmak bizim için ayrıca anlamlıdır." ifadesini kullandı.

Kazakistan

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliğinde düzenlenen törene, Büyükelçi Ufuk Ekici ile diplomatların yanı sıra Kazakistan'daki Türk kurumları temsilcileri ve Nur Sultan'da yaşayan Türk vatandaşlar katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan törende, Atatürk hakkında kısa film ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından hazırlanan ve Türkçe kursu kursiyerlerince seslendirilen "Mustafa Kemal'i düşünüyorum" adı verilen video gösterildi.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği Ataşesi Cafer Tayyar Karadağ, yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılında Türkiye'nin Atatürk'ün çizdiği vizyon doğrultusunda dünyanın saygın ülkeleri arasında yer aldığının altını çizerek, "Millet olarak mücadelemizden vazgeçmek asla bir seçenek değildir. Bu noktada bize düşen görev, ufkumuzu geniş, hedeflerimizi büyük tutmaktır. Atamızın erken bir yaşta aramızdan ayrılmasının milletimizi derin bir üzüntüye koyduğu tartışılmazdır. Ancak 10 Kasım günleri sadece bir matem günü olarak değil, aynı zamanda bunun ve cumhuriyetimizin esaslarını daha iyi anlamak için bir fırsat olarak değerlendirmelidir." ifadelerini kullandı.

Tören, başkent Nur Sultan'daki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla sona erdi.

Kırgızistan

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te de Atatürk Parkı'ndaki anıt önünde Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü tarafından anma töreni düzenlendi.

Atatürk anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulan ve milli marşın okunduğu törende, üniversite rektörleri ve mensupları, TİKA Bişkek Koordinatörlüğü yetkilileri, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı heyeti ve Türk iş adamları Atatürk Anıtı'na çiçek koydu.

Avrasya ülkelerinde Büyük Önder Atatürk'ü anma törenleri düzenlendi
Avrasya ülkelerinde Büyük Önder Atatürk'ü anma törenleri düzenlendi
Avrasya ülkelerinde Büyük Önder Atatürk'ü anma törenleri düzenlendi
Avrasya ülkelerinde Büyük Önder Atatürk'ü anma törenleri düzenlendi

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Süreyya Er, Türkiye, Taşkent, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Büyük Önder Atatürk'ü anma törenleri düzenlendi - Son Dakika


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