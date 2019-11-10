Son Dakika Haberleri: Büyük Önder Atatürk şarkılarla anıldı
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Büyük Önder Atatürk şarkılarla anıldı

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) "Atatürk'ü Anma Gecesi" düzenlendi.

Büyük Önder Atatürk şarkılarla anıldı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) "Atatürk'ü Anma Gecesi" düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 81. yılında Aşık Veysel'den Bedri Rahmi Eyüboğlu'na, Sabahattin Ali'den Tatyos Efendi'ye şiirler ve şarkılarla anıldı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki Atatürk'ü Anma Gecesi'nde İBB Şehir Tiyatroları oyuncuları, İBB Bandosu ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı sanatçıları sahne aldı.

İBB Şehir Tiyatrosu'nun Atatürk'ü anlatan gösterisi izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Sabahattin Ali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:12 Kaynak: AA
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