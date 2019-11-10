Son Dakika Haberleri: Büyük Önder Atatürk, Tomarza'da anıldı
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Büyük Önder Atatürk, Tomarza'da anıldı

7 saat önce

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Kayseri'nin Tomarza ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Büyük Önder Atatürk, Tomarza'da anıldı, System.String[]

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Kayseri'nin Tomarza ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki törende, Kaymakam Adem Balkanlıoğlu ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Atatürk Anıtına çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

Tomarza Şehit Jandarma Üstteğmen Efkan Cengiz Orataokulu öğrencileri tarafından Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programda, oratoryo gösterisi sunuldu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi, şiir okundu.

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Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:24 Kaynak: AA
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