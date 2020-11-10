Büyük Önder Atatürk Tomarza'da anıldı - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Kayseri'nin Tomarza ilçesinde anıldı.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Kaymakam Emre Cebeci ve Belediye Başkanı Davut Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'te itfaiye, ambulans, polis ve jandarma araçlarının sireni eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Tomarza Fen Lisesi öğrencileri tarafından Halka Eğitim Merkezinde devam eden programı Cumhuriyet Savcısı Ömer Gündoğdu, Garnizon Komutanı Teğmen Halil Kocadağ, İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler izledi.
- Kaynak: AA
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