Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Taksim Meydanı'nda anıldı.
Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen anma töreninde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in yanı sıra gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar hazır bulundu.
Törende İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1. Ordu Komutanlığı ve diğer kurum, kuruluşlar, siyasi partiler anıta çelenk sundu.
Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.
Daha sonra Türk bayrağının göndere çekilerek yarıya indirildiği tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
- Kaynak: AA
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