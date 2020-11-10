Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, İstanbul Havalimanı'nda törenle anıldı.

İstanbul Havalimanı'ndaki törene, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca, İGA yöneticileri, havalimanı personelleri ve çok sayıda yolcu katıldı. Terminal binası içerisine Türk bayrağı ve Atatürk'ün portresi asıldı.

Dış Hatlar Terminali'nin gidiş katında toplanan havalimanı personeli ve yolcular için hem Türkçe hem de İngilizce anons yapıldı. Havalimanı çalışanları ve yolcular sirenlerin çalmasıyla saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulundu. Pasaport kontrol noktalarındaki polisler de çalıştıkları bölümlerden çıkarak saygı duruşunda bulundu. Yabancı yolculardan bazıları da saygı duruşuna eşlik etti. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Ayrıca alandaki elektronik skorbordlarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün slayt gösterileri izleyicilere sunuldu.

Törenin ardından yolcuların işlemleri kaldığı yerden devam etti.