Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öner, mesajında, ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, rahmet, minnet ve şükranla yad ettiklerini belirtti.

Hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk'ün, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik ettiğini vurgulayan Öner, şunları kaydetti:

"Bugün, büyük Türkiye yolunda hızla ilerleyen ülkemiz, demokratik hak ve özgürlükler alanında büyük mesafeler katederek dünyanın en saygın ülkeleri arasında yer almıştır. Tüm dünyaya Tük milletinin esaret altında tutulamayacağını bir kez daha gösteren, çok zor şartlar altında bir cihan imparatorluğunun küllerinden yeni bir devlet kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ne kadar büyük bir devlet adamı olduğunu görmekteyiz. Bugün bizlere düşen görev ise geleceğe güvenle bakabilmek için milletçe birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışmak ve geçmişimizden güç alarak ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmaktır."