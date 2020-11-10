Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Kent merkezinde ise saat 09.05'te sirenin çalmasıyla vatandaşlar ve araçlarından inen sürücüler saygı duruşunda bulundu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Aydın Kutlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Kent merkezinde de saat 09.05'te sirenin çalmasıyla vatandaşlar ve araçlarından inen sürücüler saygı duruşunda bulundu.

Resmi Daireler Kampüsü'ndeki tören, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Garnizon Komutanı Albay Cavit Nartop tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

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