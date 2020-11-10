Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz - Son Dakika

Atatürk ile ilgili şiirlerin okunmasının ardından tören son buldu.

Saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar yarıya indirildi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt ile Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Murat Kara, İlçe Emniyet Müdürü Suat Akbay, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Aksoy Ağtürk, kurum müdürleri, daire amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Saat 09.05'te siren sesiyle saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla bayraklar yarıya indirildi. Tören, öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından sona erdi.

Turhal Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Kaymakam Ali Gökay ve Belediye Başkanı İlker Bekler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk , ebediyete intikalinin 82'nci yılında Tokat'ın Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde anıldı.

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