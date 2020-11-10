Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2020 10:31
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Ordu, Rize, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Artvin'de törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Ordu, Rize, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Artvin'de törenlerle anıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Vali Tuncay Sonel, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kurum ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende, siren çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.

Bu sırada, bazı otomobil sürücülerinin araçlarından inerek saygı duruşunda bulunduğu görüldü.

Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ayhan Karakoç'un konuşma yaptığı törende, bazı vatandaşlar da Atatürk Anıtı'na çiçek bıraktı.

Rize

Rize Valiliği önündeki törende, Vali Kemal Çeber ile Belediye Başkanı Rahmi Metin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulan törende, Rize Belediyesi bando takımı eşliğinde İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı yarıya indirildi.

Öte yandan bazı vatandaşlar da Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, daire amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Giresun

Giresun Valiliği bahçesindeki törende, Vali Enver Ünlü ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Erhan Demir ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Trabzon

Trabzon Valiliği önündeki törende, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Garnizon Komutan Vekili Personel Albay Erdem Canbolat ve Baro Başkanı Sibel Suiçmez, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan törende, Türk bayrağı yarıya indirildi.

Personel Teğmen Barış Tendik'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından tören, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de valilik önünde düzenlenen törende, Vali Kamuran Taşbilek ile Belediye Başkanı Ercan Çimen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün yaşamını yitirdiği saat 09.05'te ise sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile Türk bayrağı yarıya indirildi.

Saygı duruşu sırasında bazı vatandaşlar da cadde ve sokaklarda siren sesiyle saygı duruşunda bulundu.

Vali Taşbilek, Türk milletini izzetlendiren, zelil olmaktan kurtaran şanlı başkomutan Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 82'inci yılında rahmet ve minnetle yad ettiklerini söyledi.

Türk milletinin binlerce yıldır her asra bir lider düşecek şekilde liderler çıkardığına işaret eden Taşbilek, "20'inci asrın lideri de Atatürk'tür. Tarihe gömülmek istenen bir milleti yeniden büyük bir millet haline getirdi. Türk milleti olarak ona minnettarız." dedi.

Törende, günün anlam ve önemine ilişkin öğrencilerce hazırlanan şiir ve kompozisyonlar okundu, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, İl Emniyet Müdürü Celal Taşçı, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, şehit yakınları ve kent protokolü katıldı.

Artvin

Artvin'de valilik önünde düzenlenen tören, Artvin Valisi Yılmaz Doruk ile Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Atatürk'ün ölüm saati olan saat 09.05'te sirenlerin çalınmasının ardından saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu. Törende, Türk bayrağı yarıya indirildi.

Anma etkinlikleri buradaki törenin ardından Artvin Gençlik Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programla devam etti.

Törene, Artvin Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Beypazarı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika


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