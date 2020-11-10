Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2020 10:34

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Ardahan'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Ardahan'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanın'daki törende Valilik, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı ile Büyükşehir Belediyesi adına Atatürk Anıtı'na çenek sunuldu.

Saatlerin 09.05'i göstermesiyle sirenler çaldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sirenlerin çalmasının ardından vatandaşların yanı sıra sürücüler de araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu.

Buradaki programın ardından Cumhurbaşkanlığı himayesinde Atatürk Evi ve Müzesi'nde düzenlenen "Anılarla Atatürk Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Okay Memiş, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 15 ilde fotoğraf sergilerinin düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sergide Atatürk'ün ölüm yıl dönümü anısına 15 ilde onun yaşamından kesitler yer alıyor. Bu sergiyi tüm vatandaşlarımıza pandemiye uygun şekilde açtık. Erzurum çok önemli bir il. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Erzurum Kongresinde 58 gün ev sahipliği yapmış. Erzurum'a Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bir kent diyoruz. Bu ilde görev yaptığımız için kendimizi çok şanslı, onurlu ve gururlu hissediyoruz."

Programlara, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve vatandaşlar katıldı.

Ardahan

Ardahan'da Valilik önünde düzenlenen törene, Vali Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkanı Faruk Demir, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin sunumunun ardından Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Sirenlerin çalmasıyla Kongre Caddesindeki sürücüler de araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu.

Tunceli

Tunceli'de de Valilik bahçesinde gerçekleşen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Program sonunda Vali Mehmet Ali Özkan ve beraberindekiler, Anafatma Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "10 Kasım Resim Sergisi'ni gezdi.

Törene, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4. Komando Tugay Komutanı Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, kurum amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Ağrı

Ağrı'da Abide Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Törene, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Serhat Kasalak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalık Karabulut, Vali Yardımcıları Yusuf Cıbır ve Ahmet Vezir Baycar katıldı.

Iğdır

Iğdır Belediyesi önünde düzenlenen törende, Atatürk Büstü'ne Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Iğdır 5. Hudut Alay ve Garnizon Komutanı Albay Yılmaz Doğan tarafından çelenk sunuldu.

Saatler 09: 05'i gösterdiğinde sirenlerin çalması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından devam eden programda şiirler de okundu.

Program, Atatürk ile ilgili resim sergisinin gezilmesinin ardından son buldu.

Kars

Kars'ta Hükümet Konağı önündeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Atatürk'ün biyografisinin anlatılmasının ardından öğrenciler şiir okudu.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, törende yaptığı konuşmada, tarihte birçok komutan ile devlet adamının büyük başarılar elde ederek tarih sahnesindeki yerlerini aldığını söyledi.

Atatürk'ün gönüllerde taht kurduğunu anlatan Acay, "Yaşamını milletine adayan, yıkılmak üzere olan bir imparatorluktan yepyeni ve güçlü bir devlet ortaya çıkaran eşsiz bir lider, mümtaz bir devlet adamı, büyük bir komutan ve dahi olan Atatürk, sadece kendi milletinin geleceğine değil, mazlum milletlerin geleceğine de ışık tutmuştur." dedi.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Erzincan

Erzincan Belediyesi önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saatler 09.05'i gösterdiğinde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verildiği program, şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Törene, Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Belediye Başkanı Bekir Aksun'un, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Mustafa Kemal Atatürk, Hürriyet Meydanı, Türkiye, Çorum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yenilgiyi kabul eden Paşinyan suçu orduya attı: Durulması gerektiği söylendi Yılmaz Vural'ın canlı yayında anısını anlatırken kulağının arkasını göstermesi gülüşmelere neden oldu İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum Teslim olan Paşinyan'ın derdi başka: Eylemlerde parfümüm ve saatim çalındı Saygıyla anıyoruz! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05'te hayat durdu Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim 300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı
Falcao, restoran çıkışında bebek arabasını görevlilerin yardımıyla kapatabildi Falcao, restoran çıkışında bebek arabasını görevlilerin yardımıyla kapatabildi         
11:10
Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı         
10:38
Son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan dolar, 8,25 seviyesinden işlem görüyor Son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan dolar, 8,25 seviyesinden işlem görüyor         
10:35
Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
10:30
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı         
09:38
Dağlık Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Birkaç gün içinde tamamını kaybedecektik Dağlık Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Birkaç gün içinde tamamını kaybedecektik         
09:31
Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler         
08:09
Saçlarını kısacık kestiren Vahide Perçin'den kanser açıklaması: Tehlike yok korkmayın Saçlarını kısacık kestiren Vahide Perçin'den kanser açıklaması: Tehlike yok korkmayın         
07:40
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi         
00:23
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir         
19:28
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 11:16:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei