Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Çaycuma, Ereğli ve Alaplı ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu.
Daha sonra Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi tarafından anma programı gerçekleştirilirken, okullar arası düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin takdim edilmesiyle tören sona erdi.
Törene, Kaymakam Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, okul ve daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Alaplı
Atatürk Anıtı önündeki törene Kaymakamı Vedat Yılmaz ve Belediye Başkanı Nuri Tekin tarafından çelenk sunuldu.
Saat 09.05'te siren sesiyle saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla bayraklar yarıya indirildi.
Ereğli
Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Belediye Başkanı Halil Posbıyık tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saat 09.05'te siren sesiyle saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla bayraklar yarıya indirildi.
- Kaynak: AA
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