Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Tekirdağ AK Parti Milletvekili Mustafa Yel, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yel, mesajında, vefatının 82. yıl dönümünde, Kurtuluş Savaşı'nın büyük komutanı, Cumhuriyetin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rahmet, hürmet ve saygıyla yad edildiğini belirtti.

Atatürk'ün ve yol arkadaşlarının işaret ettikleri, hayatları boyunca ulaşmak için azimle mücadele verdikleri hedeflere, millet olarak her zamankinden daha yakın olunduğuna vurgu yapan Yel, " Türkiye, istikrarla büyüyen ekonomisi, ileri standartlara ulaşan demokrasisi, içeride temin ettiği huzuru ve refahı, dışarda elde ettiği itibarıyla, hedeflerine doğru kararlı ve azimli bir şekilde ilerliyor." ifadesini kullandı.

Yel, gazi ve şehitlerin uğruna can verdikleri vatanı daha da büyütmeye devam edeceklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Milletimizle beraber, Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya ve onları yüceltmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti içeriden ve dışarıdan tüm engellemelere rağmen tek yürek halinde tarihi yükselişini sürdürdü ve sürdürmeye de devam edecektir.

Bu düşüncelerle, ebediyete uğurladığımız bu günde büyük devlet adamı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit olan kahramanlarımızı bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle yad ediyorum."

Rektör Şahin'in mesajı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anarken gösterdiği medeniyet yolunda hızla ilerlemeye devam edildiğini belirtti.

Atatürk'ün Cumhuriyetin banisi ve bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir lider olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"İleri görüşlülüğü, dünya gerçeklerini iyi bilmesi ve insani değerlere verdiği önem onu dünyanın saygın liderlerinden biri yapmıştır. Onun temel felsefesi, ülkemizin sahip olduğu imkanları güçlendirerek milletimizi birlik ve beraberlik içinde muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaktır. Milli irade bilinci yüksek milletimiz de Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak konusunda kararlıdır.

Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve şükranla, vatan müdafaasının kahramanları olan şehitlerimiz ve gazilerimizi de saygıyla yad ediyor; hayatına devam etmekte olan gazilerimize ise acil şifalar ve sağlıklı günler diliyorum."