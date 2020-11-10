Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Törenin ardından Baruş ve beraberindekiler, Atatürk Evi Müzesi'ni gezdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Baruş, Anıt Defteri'ni imzaladı.

Atatürk Caddesi 'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak , Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan , siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri çelenk sundu.

-Törenin ardından Baruş ve beraberindekilerin Atatürk Evi Müzesi'ni gezmesi Malatya

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