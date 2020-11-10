Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Törene, Kaymakam Emre Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Furkan Çağrı Akar, İl Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal , Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Okay Suna, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş , İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Doğan , kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve okul müdürleri katıldı.

Tören, Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Özlem Gönül Hatipoğlu'nun günün anlam ve önemini belirttiği konuşmayla son buldu.

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