Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Başkent ekipleri Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Ankara Keçiörengücü ve Ankaraspor, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yılında yayımladıkları video ve mesajlarla rahmet ve minnetle andı.

Gençlerbirliği, sosyal medya hesabından, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyoruz." paylaşımı yaptı.

MKE Ankaragücü ise Twitter hesabından yayımladığı videoyla Atatürk'ü saygı ve minnetle andı.

Ankara Keçiörengücü'nden yayımlanan mesajda, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Milli Mücadelemizin başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 82. yılında rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, ülkemizin bekası için canını siper eden tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyoruz." denildi.

Ankaraspor ise "Cumhuriyetimizin kurucusu, unutulmaz lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." mesajını paylaştı.