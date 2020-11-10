Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Burdur'un Karamanlı ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

İlçe meydanında düzenlenen törene Karamanlı Kaymakamı Mesut Coşkun, Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, şehit yakınları ve gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından, saat 09.05'te sirenler eşliğinde, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Kapalı pazar alanında devam eden programda konuşan, öğretmen İbrahim Avşar, Atatürk'ün geride bıraktığı eserleriyle ve düşünceleriyle, milletin kalbinde sonsuza dek hiç bitmeyecek bir sevgi bıraktığını söyledi.

Öğrenciler tarafından şiirler ve kompozisyonlar okunan programda, Atatürk konulu yarışmalarda dereceye girenlere protokol mensuplarınca ödüller verildi.