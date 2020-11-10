Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Gaziantep'in ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.
İslahiye Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, 106. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Rizvan Çiper ve Belediye Başkan Vekili Fetiye Erdoğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saatlerin 09.05'i göstermesiyle sirenler çaldı ve törene katılanlar saygı duruşunda bulundu.
İstikal Marşı okunmasının ardından öğrenciler tarafından okunan şiirlerden sonra program sona erdi.
Nurdağı
Nurdağı Kaymakamlığı önündeki törende ise Kaymakam Eşref Akça ve Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saatlerin 09.05'i göstermesiyle sirenler çaldı ve saygı duruşunda bulunuldu.
İstikal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler şiirler okudu.
Araban
Araban ilçesi Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ile Belediye Başkanı Hasan Doğru, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler ve öğretmenler, şiirler okudu.
Nizip
Nizip Kültür Parkı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Vekili Ömer Kalaylı ve Belediye Başkan Vekili Salih Uygur tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anma programı, Nizip Teknik ve Anadolu Meslek Lisesinde devam etti.
Nizip Spor Lisesi tarafından hazırlanan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.
- Kaynak: AA
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