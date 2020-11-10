Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2020 11:07
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Manisa'da düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Manisa'da düzenlenen törenle anıldı.

Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, vatandaşlar ve diğer ilgililer katıldı.

Protokol üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Saat 09.05'te kentte trafik durdu, çevredeki vatandaşlar ve araçlarından inenler de saygı duruşuna eşlik etti.

Soma

Soma Cengiz Topel Meydanı'nda düzenlenen törene Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ali Tulup, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program, saat 09.05'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiirlerin okunması ve 'Karanlıktan Aydınlığa' isimli orotoryo gösterisi ile sona erdi.

Turgutlu

Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'ndaki törende, çelenk sunumunun ardından, 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Emniyet Müdürü Halil Tutak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Turgutlu Devlet Hastanesi'nde de görevli doktor, sağlık çalışanı ve hastalar, hastane bahçesinde saygı duruşunda bulundu.

Kula

Kula Kent Meydanı'ndaki törende, çelenk sunumunun ardından, saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve protokol üyelerinin katıldığı törenin ardından Yunus Emre Kültür Merkezindeki anma programına geçildi. Burada öğrenciler tarafından şiirler okundu, oratoryo ve halk oyunları gösterisi sunuldu. Ayrıca Atatürk'ün sevdiği şarkılar okundu.

Sarıgöl

Sarıgöl Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Kaymakam Ali Arıkan, Belediye Başkanı Necati Selçuk, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Pala ile protokol üyeleri katıldı.

Çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Marşı, Protokol, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika


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