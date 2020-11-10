Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2020 11:09
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Malatya'nın ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Malatya'nın ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Kale ilçesi Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kale Kaymakam Vekili Abdulselam Bıçak, Belediye Başkan Vekili Hasan Ayaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Mahir Özden, İlçe Emniyet Amir Vekili Hasan Aksu, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya ve Kovid-19 salgını nedeniyle temsili bir grup öğrenci katıldı.

Darende

Darende ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Malik Çalışır, Belediye Başkanı İsa Özkan, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Sait Demirbaş, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Erkan Ceran, Emniyet Müdürü Erol Boyraz ve Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce katıldı.

Kaymakam Çalışır ve Başkan Özkan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na konağın çevresindeki vatandaşlar da araçlarından inerek katıldı.

Hekimhan

Hekimhan Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törene Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş, Belediye Başkanı Turan Karadağ, askeri erkan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anma programı, öğretmenevi konferans salonunda devam etti.

Doğanşehir

Doğanşehir ilçesinde Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerinin sunulmasının ardından, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Lise öğrencileri tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, İlçe Emniyet Müdür Vekili Gazi Çakır ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Kırcaer katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Marşı, Malatya, Atama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika


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