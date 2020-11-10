Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Törene Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu , Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, İlçe Emniyet Müdür Vekili Gazi Çakır ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Kırcaer katıldı.

Lise öğrencileri tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi.

Doğanşehir ilçesinde Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerinin sunulmasının ardından, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anma programı, öğretmenevi konferans salonunda devam etti.

Törende, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Hekimhan Atatürk Meydanı 'nda düzenlenen törene Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş, Belediye Başkanı Turan Karadağ , askeri erkan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na konağın çevresindeki vatandaşlar da araçlarından inerek katıldı.

Kaymakam Çalışır ve Başkan Özkan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Darende ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Malik Çalışır, Belediye Başkanı İsa Özkan , Cumhuriyet Savcısı Mehmet Sait Demirbaş, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Erkan Ceran, Emniyet Müdürü Erol Boyraz ve Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce katıldı.

Törene, Kale Kaymakam Vekili Abdulselam Bıçak, Belediye Başkan Vekili Hasan Ayaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Mahir Özden, İlçe Emniyet Amir Vekili Hasan Aksu , İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya ve Kovid-19 salgını nedeniyle temsili bir grup öğrenci katıldı.

Kale ilçesi Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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