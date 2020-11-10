Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören sona erdi.

Gölbaşı Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Mutlu Köksal ve Belediye Başkanı İskender Yıldırım , Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Kahta ilçesinde, kaymakamlık binası bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Abdil Koç, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ufuk Arabacı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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