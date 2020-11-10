Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde Halfeti ve Ceylanpınar ilçelerinde törenle anıldı.
Halfeti kent meydanında düzenlenen törende Kaymakam Selami Korkutata ve Belelediye Başkanı Şeref Albayrak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Ceylanpınar
Ceylanpınar'da Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen törende Kaymakam Cüneyt Caner, Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Akgeyik çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören son buldu.
- Kaynak: AA
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