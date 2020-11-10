Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Giresun'un Yağlıdere, Doğankent ve Şebinkarahisar ilçelerinde törenlerle anıldı.
Yağlıdere ilçesindeki tören, Hükumet Konağı önünde düzenlendi.
Kaymakam Yusuf Akın ile Belediye Başkan Vekili Mehmet Kahveci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.
Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Doğankent ilçesindeki tören ise, Yeşiltepe mahallesindeki hükumet konağı bahçesinde gerçekleştirildi.
Atatürk Anıtına çelenklerin sunulduğu törende, saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.
Anma töreni Doğankent Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlikle sona erdi.
Şebinkarahisar Hükumet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Taner Bolat, ve Belediye Başkan vekili Onur Gürsoy Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'te sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunulan tören, İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi.
- Kaynak: AA
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