Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Ahlat ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Kaymakamlık önündeki tören, Atatürk büstüne çelenkler sunulmasıyla başladı.
Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te siren çaldıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Alpaslan Ortaokulu Müdürü Abdurrahman Yaşasın'ın günün anlam ve önemini belirttiği konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen mektup, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.
Törene, Kaymakam Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı Gonca Bay ve kurum amirleri katıldı.
- Kaynak: AA
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