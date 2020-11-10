Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Urla ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programına, Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Önder Can, Garnizon Komutanı Albay Agah Özgür, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Ali Armağan Karaca, Urla Jandarma Komutanı Teğmen Adem Aydoğdu, Urla Emniyet Müdürü Vekili Özben Eroğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Programda ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te siren çalındıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra 80. Yıl Gazi Ortaokulu öğretmenlerinden Serap Sodan günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Tören, öğrencilerin şiir okumasının ardından sona erdi.