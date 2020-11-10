Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Mersin'in Mezitli, Silifke, Tarsus, Gülnar, Anamur ilçelerinde düzenlenen törenle anıldı.

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