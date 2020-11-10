Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Mersin'in Mezitli, Silifke, Tarsus, Gülnar, Anamur ilçelerinde düzenlenen törenle anıldı.
Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü önündeki törende, Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende, Saat 09.05'te Türk bayrağı yarıya indirilirken, sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
Tarhan, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, saygı ve özlemle andıkları ifade etti.
Silifke'de düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Kaymakam Namık Kemal Nazlı, Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Keskinsoy ile kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Törene katılanlar, programın ardından Silifke Atatürk Evi'ni ziyaret etti.
Tarsus ilçesindeki Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.
Törende, Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile protokol üyeler, muharip gaziler ve vatandaşlar yer aldı.
Anamur ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Anamur Kaymakamı Mehmet Nuri Başaran, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Seyfettin Ünal ve ilçe protokolüyle vatandaşların katıldığı tören, Belediye Kültür Merkezinde devam etti.
Gülnar Hükumet Konağı'nda düzenlenen törene Kaymakam Yunus Emre Bayraklı ile kent protokolü katıldı.
Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda gösteri yapıldı, ilçe genelinde düzenlen yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi.
- Kaynak: AA
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