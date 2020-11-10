Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Altınözü ve Kırıkhan ilçelerinde düzenlenen törenle anıldı.
Altınözü ilçesinde Tacettin Sürmeli Parkı Alanı'nda gerçekleştirilen törende, Kaymakam Bülent Uygur, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Mustafa İlkay Bilir ile Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Kırıkhan ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Kaymakam Mahmuthan Arslan, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Ahmet Erol Yiğitalp ve Belediye Başkanı Ayhan Yavuz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'te siren çaldı, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika