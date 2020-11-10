Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Kırıkkale'nin Karakeçili, Bahşılı, Keskin ve Yahşihan ilçelerinde anıldı.
Karakeçili Türk Büyükleri Parkı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Ahmet Nuri Demir ve Belediye Başkanı Veysel Aydemir, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve okunan şiirlerin ardından sona erdi.
Bahşılı
Bahşılı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Bekir Yalçın ve Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Törene, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Keskin
Keskin Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Ali Yılmaz ve Belediye Başkanı Dede Yıldırım tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gaffar Okkan Ortaokulu Müdürü Şaban Kutluca tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
Yahşihan
Yahşihan Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şansal ve Mühimmat Ana Depo Komutanı Albay Önder Balkan tarafından Atatürk Anıtı'nda çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Tören, TOKİ Şehit Piyade Onbaşı Murat Sıtkı İlkokulu öğrencilerinin okuduğu şiirlerin ardından sona erdi.
- Kaynak: AA
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