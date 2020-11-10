Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2020 11:51
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Kırıkkale'nin Karakeçili, Bahşılı, Keskin ve Yahşihan ilçelerinde anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Kırıkkale'nin Karakeçili, Bahşılı, Keskin ve Yahşihan ilçelerinde anıldı.

Karakeçili Türk Büyükleri Parkı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Ahmet Nuri Demir ve Belediye Başkanı Veysel Aydemir, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve okunan şiirlerin ardından sona erdi.

Bahşılı

Bahşılı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Bekir Yalçın ve Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Keskin

Keskin Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Ali Yılmaz ve Belediye Başkanı Dede Yıldırım tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gaffar Okkan Ortaokulu Müdürü Şaban Kutluca tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Yahşihan

Yahşihan Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şansal ve Mühimmat Ana Depo Komutanı Albay Önder Balkan tarafından Atatürk Anıtı'nda çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören, TOKİ Şehit Piyade Onbaşı Murat Sıtkı İlkokulu öğrencilerinin okuduğu şiirlerin ardından sona erdi.

Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Marşı, Karakeçili, Yahşihan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika


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