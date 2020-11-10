Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Ergani ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Hükümet Konağı önünde Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törende, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Nuri Umut Aydın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saat 09.05'te Türk bayrağı yarıya indirilirken, sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Törene, Ergani Cumhuriyet Savcısı Mustafa Fatih Koçalar, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, kamu kurum ve kuruluşlar ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
- Kaynak: AA
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