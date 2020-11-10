Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Törene, Ergani Cumhuriyet Savcısı Mustafa Fatih Koçalar, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek , kamu kurum ve kuruluşlar ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Hükümet Konağı önünde Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törende, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Nuri Umut Aydın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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