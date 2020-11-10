Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda anıldı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in yanı sıra askeri yetkililer ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cezmi Eraslan, Atatürk'ün Milli Mücadele'deki önderliğine vurgu yaparak, "Milli Mücadele'yi millete mal eden, başarılarını tüm ekibine mal eden, ülkede ekip ruhunun genele yayılmasını sarf eden bir liderdir." dedi.

Eraslan, Atatürk'ün hem askeri hem siyasi alanda elde ettiği başarıların, Türk milletinin yeniden güçlü bir şekilde var olmasını sağladığını belirterek, "Atatürk, ülke tarihi gerçekler dışında ilmin ve aklın rehberliğinde çalışmayı, kimliğini tanımayı, onunla övünmeyi ve geleceğe bu sayede güvenle bakmayı öğreten liderimizdir. "ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına konuşan Yüzbaşı Ender Aslantürk de Atatürk'ün mücadele anlayışının Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturduğunu ve bu ruhun halen yaşatıldığını söyledi.

Aslantürk, "Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olarak yüreğimizde taşıdığımız vatan ve millet sevgisi barış ve güvenliğin teminatı, caydırıcı gücümüz ve üstün disiplin anlayışımızla görevimizin başında ve milletimizin hizmetindeyiz. Büyük Önder Atatürk'e olan sevgimiz ve minnetimiz her geçen gün artarak sonsuza dek sürecektir. Kurduğu Cumhuriyet'i sonsuza dek yaşatacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir ve mektup yarışmasında ilk 3'e giren öğrenciler, şiir ve mektuplarını okudu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever de yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.