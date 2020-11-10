Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Uşak'ta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Funda Kocabıyık ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programa, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde hazırlanan programa geçildi.

Burada, öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı "Yaşadım Diyebilmem İçin" isimli oratoryo gösterisi sunuldu. Kolaj gösteriminin ardından da Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

Banaz

Banaz Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen anma töreninde Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anma töreninin ardından Banaz Belediye Kültür Sarayı'nda Şehit Tuncay Durmuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından program düzenlendi.

Burada konuşma yapan Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, "Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını şükran ve minnetle anıyoruz. Atatürk ve tarih anlatmakla bitmez. Bizler gelecek nesillerimize de Atatürk sevgisini öğretmeliyiz." dedi.

Programda, Atatürk konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.