Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla Aydın'da anma töreni düzenlendi.

Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Albay İlhan Başer ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Günün önemine ilişkin yapılan şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere Vali Aksoy tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okundu.

İlçelerde de tören düzenlendi

Germencik'te de Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı. Germencik Kaymakamı Ayhan Işık ve Belediye Başkan Vekili Aydın Bircan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kuşadası Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Kaymakam Sadettin Yücel, Belediye Başkanı Ömer Günel, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İncirliova'da da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk ve Belediye Başkanı Aytekin Kaya Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.