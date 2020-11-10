Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, kaymakamlık binası önünde devam eden etkinlikte bir konuşma yaptı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.
Daha sonra Atatürk'ün sevdiği türkülerden oluşan bir dinleti sunuldu.
- Kaynak: AA
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