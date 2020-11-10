Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Keban ilçesinde düzenlenen törenle anıldı

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Atatürk Anıtına Keban Kaymakamı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı çelenk koydu.

Saat 09.05'te Türk bayrağı yarıya indirilirken, sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Keban İlçe Milli Eğitim Konferans Salonunda düzenlenen anma programında da Keban Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Hakan Doğan günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda, sinevizyon gösterisi yapıldı, ilk ve orta dereceli okullar arası düzenlenen "Atatürk" konulu resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.