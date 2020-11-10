Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2020 12:47
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Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla 41 farklı ilden 211 sporcunun katıldığı "10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu" düzenledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla 41 farklı ilden 211 sporcunun katıldığı "10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu" düzenledi.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) düzenlenen törende, Türkiye'nin 41 farklı ilinden 211 sporcu ile diğer sporseverler saat 09.05'te Atatürk için saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu.

Törenin ardından genç kızlar kategorisinde 19 ilden gelen 99 kız sporcu, genç erkekler kategorisinde ise 22 ilden gelen 112 sporcu anma koşusu için hazırlık antrenmanları yaptı. Saat 10.00 başlayan genç kızların 3000 metrelik 'Atatürk'ü Anma Kros Yarışmaları'nda birinciliği Erzurum'dan 17 yaşındaki Elanur Çoban 10.19 saniyelik derecesiyle kazandı. İkinciliği ise Eskişehir'den 14 yaşındaki Ayça Fidanoğlu 10.32 saniyelik derecesiyle, üçüncülüğü de Erzurum'dan 17 yaşındaki Merve Bingöl elde etti.

Yarışmada Erzurum'dan 15 yaşındaki Dilek Koçak dördüncü, Isparta'dan 13 yaşındaki Ceyda Melek Pınar da beşinci oldu.

Genç erkeklerin 4000 metrelik 'Atatürk'ü Anma Kros Yarışmaları' ise saat 10.30'da başlarken yarışta, Erzurum'dan 17 yaşındaki Mevlüt Kılıç 11.01 saniyelik derecesiyle birinci, yine Erzurum'dan 16 yaşındaki Mevlüt Aras ikinci, Erzurum'dan 17 yaşındaki Enbiya Yazıcı da üçüncülük elde etti. Ankara'dan 17 yaşındaki Baran Ergüven dördüncü, Bitlis'ten 17 yaşındaki İsmail Taşyürek de beşinci sırada yarışmayı tamamladı.

Takım halinde dereceye girenler

Genç kızlar ve genç erkekler kategorisinde Erzurum ili sporcuları takım halinde birinci olurken, kızların birinci takımında Elanur Çoban, Merve Bingöl, Dilek Koçak, Büşra Güldes, Zerda Aksu yer aldı. Erkeklerin birinci takımında ise Mevlüt Kılıç, Mensur Özdemir, Mevlüt Aras, Enbiya Yazıcı, Cebrail Eser puan topladı.

Genç kızlarda Eskişehir sporcuları ikincilik, İstanbul ili sporcuları da üçüncülük derecesi kazanan takım oldu. Genç erkeklerde ise Ankara sporcuları ikincilik, Ağrı sporcuları da takım halinde üçüncülük derecesi elde etti.

Yarışmaların ardından dereceye giren ferdi sporculara ve takımlara ödül ve madalyaları Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Federasyon Genel Sekreteri Halil Akkaş takdim etti. Dereceye giren birinci sporcuya 700, ikinciye 600, üçüncüye 500, dördüncüye 400 lira ve beşinciye de 300 lira para ödülü ile madalyaları takdim edildi. Ayrıca ilk üçe giren takımlara da kupa verildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum, Türkiye, Genç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika Spor


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