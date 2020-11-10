Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı İhsan Akmurat, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Baskil Vakıfbank İlkokulu Prof. Dr. Yasemin Açık Konferans Salonunda devam eden programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, öğrenciler hazırladıkları şiirleri okudu.
- Kaynak: AA
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