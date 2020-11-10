Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Baskil Vakıfbank İlkokulu Prof. Dr. Yasemin Açık Konferans Salonunda devam eden programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, öğrenciler hazırladıkları şiirleri okudu.

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