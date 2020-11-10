Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak , 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, Cumhuriyet Savcısı Feyza Yasemin Samur, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bahadır Helli, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, kurum müdürleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden törende, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın ardından şiirler okundu, slayt ve orotoryo gösterisi yapıldı.

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