Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Elazığ'da jandarma ekipleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılını öğrencilerle andı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıkonak beldesindeki anaokulunda düzenlenen anma programına katıldı.
Etkinlikte, saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından minik öğrenciler 10 Kasım ile ilgili şiirler okudu.
Jandarma ekipleri minik öğrencilere Atatürk bayrağı ve rozeti dağıttı.
- Kaynak: AA
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