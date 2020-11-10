Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Çubuk - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Ankara'nın Çubuk ilçesinde törenle anıldı.

Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Saat 09.05'de sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı ile Türk bayrağı yarıya indirildi. Belediye görevlileri tarafından Atatürk Anıtı'ndaki meşaleler yakıldı.

Çelenk sunumunun ardından Kovid-19 nedeniyle maske mesafe ve hijyen kurallarına uyularak sınırlı sayıda katılımcının yer aldığı program, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından buradaki programda Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Merve Koç, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Anma programında öğrenciler, Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla hazırladıkları şiirleri okurken, "Mustafa Kemal Cephede" isimli oratoryo sunuldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı sinevizyon gösteriminin ardından Meliha Hasan Ali Bostan Fen Lisesi müzik öğretmeni Dilek Özbay yönetiminde öğrenciler tarafından kurulan orkestra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi.

Programa Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Jandarma Komutanı Baki Üstüner, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel, Ak Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, CHP İlçe Başkanı Vural Çokcan, İYİ Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Özdemir, belediye meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.