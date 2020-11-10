Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törenden detaylar
Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen anma töreninden görüntüler
Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Recai Yağmur'un konuşması
Atatürk konulu sergiden detay görüntü Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende, sirenlerin çalmasıyla çevredeki vatandaşlar ve öğrenciler de saygı duruşunda bulundu.
CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları ve daire müdürlerinin katıldığı tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.
Cacabey Meydanı'ndaki törenin ardından Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde Atatürk'ü Anma Programı düzenlendi.
Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Recai Yağmur'un, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından okul öğretmenlerinden oluşan koro, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.
- Kaynak: AA
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