Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Recai Yağmur'un, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından okul öğretmenlerinden oluşan koro, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Törende, sirenlerin çalmasıyla çevredeki vatandaşlar ve öğrenciler de saygı duruşunda bulundu.

Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu